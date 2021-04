F1 GP Portogallo Portimao 2021, prove libere 2: risultati e classifica, Hamilton il più veloce (Di venerdì 30 aprile 2021) Lewis Hamilton su Mercedes è il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo di Formula 1 sul circuito di Portimao. E’ ancora la Mercedes a piazzarsi davanti a tutti, dopo che in mattinata Valtteri Bottas era stato il più rapido nelle prove libere 1. 1:19.837 il tempo del britannico, che precede la Red Bull di Max Verstappen (+0.143) ed il compagno di squadra Bottas (+0.344). Quarta la Ferrari di Carlos Sainz, il quale chiude attaccato a Bottas a +0.360 dal leader. Seguono le due Alpine di Alonso e Ocon, mentre Charles Leclerc è settimo (+0.523). I piloti torneranno in pista a Portimao alle 13 di sabato 1 maggio per le ultime prove libere, poi le qualifiche in ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) Lewissu Mercedes è il piùnella seconda sessione didel Gran Premio deldi Formula 1 sul circuito di. E’ ancora la Mercedes a piazzarsi davanti a tutti, dopo che in mattinata Valtteri Bottas era stato il più rapido nelle1. 1:19.837 il tempo del britannico, che precede la Red Bull di Max Verstappen (+0.143) ed il compagno di squadra Bottas (+0.344). Quarta la Ferrari di Carlos Sainz, il quale chiude attaccato a Bottas a +0.360 dal leader. Seguono le due Alpine di Alonso e Ocon, mentre Charles Leclerc è settimo (+0.523). I piloti torneranno in pista aalle 13 di sabato 1 maggio per le ultime, poi le qualifiche in ...

