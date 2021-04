EuroJackpot | l’estrazione della combinazione vincente del concorso di oggi di venerdì 30 aprile 2021

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 30 aprile 2021) Come ognianche30torna la famosa e ricca lotteria paneuropea. La nuova estrazione dell’si terrà come sempre in diretta alle ore 21:00 di questa sera da Helsinki, capitaleFinlandia.: cosa è e come funziona L’è una lotteria che si svolge a livello unificato in 18 paesi Europei a partire dal 2012. Le nazioni fondatrici che ebbero l’idea furono 11, tra le quali figurava l’Italia, con l’intento di dar vita ad una lotteria Europea unica che unisse le giocate dei Paesi che ne prendevano parte. Con il tempo il numero di nazioni partecipati si è man mano allargato ad altre partecipanti, arrivando a comporre il gruppo di 18 paesi odierno (nello specifico Finlandia, Danimarca, Germania, ...