Elite | Dangerous Odyssey - prova

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 30 aprile 2021) Per un giocatore di vecchia data di, è difficile quantificare l'emozione che sicompiendo il primo passo all'esterno della propria navicella. È una cosa che la community ha atteso per anni, sognando i tramonti di un pianeta alieno e i trafficati e rumorosi ambienti di una stazione spaziale al centro di un sistema in guerra. L'espansione, che permetterà tutto questo e molto altro ancora, rappresenta quindi uno step evolutivo fondamentale per il titolo di Frontier Development, soprattutto perché malgrado le tante buone novità addotte da Horizons, l'esperienza ludica era rimasta inevitabilmente ancorata e strettamente confinata tra gli angusti spazi di una cabina di pilotaggio. La buona notizia è che, almeno su PC, entro l'estate potremo finalmente sganciare le cinture di sicurezza per ...