Denise Pipitone, spunta la botola mai stata ispezionata: cosa nasconde? La rivelazione a Mattino Cinque (Di venerdì 30 aprile 2021) spunta un nuovo elemento sulla scomparsa di Denise Pipitone. A rivelarlo è Mattino Cinque che per la prima volta ha posto l'attenzione su una botola, che porta a uno scantinato nella casa della mamma di Anna Corona che non è mai stata ispezionata. Sul caso della piccola Denise scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo, restano ancora molte incongruenze e ci sarebbero anche molte lacune. Nel corso della puntata, Federica Panicucci, si interroga sul perché quella botola non sia mai stata presa in considerazione, nonostante in un momento iniziale i sospetti siano caduti proprio sulla ex moglie del papà di Denise, compagno di Piera Maggio. Nel corso della puntata è stato specificato che ...

