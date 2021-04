Da Trap a Lippi | a volte ritornano in bianconero

(Di venerdì 30 aprile 2021)attoni enel mirino. Tornasse sulla sella bianconera, Allegri sarebbe da legare ai grandi allenatori della storia della Juventus, non solo per la doppia gestione ma anche per il numero di ...

Da Trap a Lippi, i grandi ritorni. A volte con cambio societario

Max ha conquistato undici titoli nei suoi primi cinque anni a Torino, meno solo delche ne ha messi in bacheca quattordici e diche ne ha consegnati alla storia tredici. Il livornese ...... Ha rimpianti per non essere rimasto alla Juve dopo che illo fece debuttare in A giovanissimo?... Poi quando sono andato via da Torino è diventata la Juventus diche ha vinto la Champions ...Credo che Pirlo, come accadde con Trapattoni, avrebbe bisogno di un supporto di grande esperienza e prestigio. Il Trap aveva Boniperti e, quando i critici insinuavano che fosse il presidente a dettare ...“Non sempre chi è tornato, e parlo anche del sottoscritto”. Così, negli studi di Sky, Fabio Capello ha commentato ieri l’ipotesi.