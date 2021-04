Corsa Champions, Fiore: «Spazio per tutti. Darei un’altra chance a Pirlo, ma…» (Di venerdì 30 aprile 2021) Stefano Fiore ha parlato della Corsa Champions e della stagione della Juventus Stefano Fiore, ex centrocampista della Lazio e ora collaboratore tecnico del Perugia, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della Corsa Champions e della stagione della Juventus. Corsa Champions – «Una bella lotta, questo renderà spettacolare il tutto. Al momento direi che la sensazione è che l’Atalanta possa ragionevolmente pensare di arrivare seconda. Dopo di che, se la Lazio, batte il Torino, c’è Spazio per tutti. Napoli e Lazio in vantaggio su Milan e Juventus. La Juve è la squadra più forte del campionato e da un punto di vista mentale può pagare questa condizione ed ha un bruttissimo calendario. Il Milan, dopo una stagione incredibile, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Stefanoha parlato dellae della stagione della Juventus Stefano, ex centrocampista della Lazio e ora collaboratore tecnico del Perugia, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dellae della stagione della Juventus.– «Una bella lotta, questo renderà spettacolare il tutto. Al momento direi che la sensazione è che l’Atalanta possa ragionevolmente pensare di arrivare seconda. Dopo di che, se la Lazio, batte il Torino, c’èper. Napoli e Lazio in vantaggio su Milan e Juventus. La Juve è la squadra più forte del campionato e da un punto di vista mentale può pagare questa condizione ed ha un bruttissimo calendario. Il Milan, dopo una stagione incredibile, ...

