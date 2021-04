Coprifuoco alle 19 non ti temo, i parigini si danno appuntamento... sul tetto! (Di venerdì 30 aprile 2021) «L’appuntamento è per le 19.30. Ci vediamo sul tetto». Potrebbe suonare più o meno così un messaggio per un “apéro” inviato in questi giorni a Parigi. Complice infatti il lockdown, che aldilà del confine scatta alle 19, sono molti quelli che si ritrovano sui tetti della città. La prova? I molti fotografi che, obiettivo alla mano, postano su Instagram stories e foto scattate proprio da queste altezze, tra tramonti e Tour Eiffel sullo sfondo. Confermando così il grande fascino che i tetti di Parigi hanno sempre esercitato. La vita sui tetti di Parigi guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 30 aprile 2021) «L’è per le 19.30. Ci vediamo sul tetto». Potrebbe suonare più o meno così un messaggio per un “apéro” inviato in questi giorni a Parigi. Complice infatti il lockdown, che aldilà del confine scatta19, sono molti quelli che si ritrovano sui tetti della città. La prova? I molti fotografi che, obiettivo alla mano, postano su Instagram stories e foto scattate proprio da queste altezze, tra tramonti e Tour Eiffel sullo sfondo. Confermando così il grande fascino che i tetti di Parigi hanno sempre esercitato. La vita sui tetti di Parigi guarda le foto ...

silvia_sb_ : Scopro che il governo delle Isole Baleari (Mallorca, Ibiza e Formentera) ha chiesto a Madrid di poter mantenere il… - galeazzobignami : Basta coprifuoco. Stasera alle 21 in Piazza Maggiore. - ItaliaViva : Il #coprifuoco alle 22 è frutto di un compromesso che va rivisto al calare dei contagi. @davidefaraone - Giacinto_Bruno : Covid, possibile coprifuoco in Italia alle 23: quando si decide - MariMario1 : RT @galeazzobignami: Basta coprifuoco. Stasera alle 21 in Piazza Maggiore. -