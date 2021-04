Conti correnti cointestati: guida alla scelta (Di venerdì 30 aprile 2021) Il conto corrente cointestato è, come suggerisce il nome stesso, un conto intestato a due o più persone. Si tratta di uno strumento finanziario che può essere a firma congiunta o a firma disgiunta. Ecco quali sono le differenze esistenti tra le due tipologie e tutte le informazioni più importanti che si dovrebbero conoscere nel caso in cui si volesse sottoscrivere un conto corrente cointestato. Trova ora il tuo conto corrente cointestato Conto a firma congiunta e disgiunta Il conto corrente a firma congiunta è quello nel quale per poter eseguire una qualsiasi operazione, anche un semplice prelievo di contante, è necessaria l’approvazione e la sottoscrizione di entrambi i cointestatari. Il conto corrente a firma disgiunta, invece, permette di eseguire le tradizionali operazioni legate a un conto corrente anche solo da un singolo cointestatario, senza che sia in vigore l’obbligo di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) Il conto corrente cointestato è, come suggerisce il nome stesso, un conto intestato a due o più persone. Si tratta di uno strumento finanziario che può essere a firma congiunta o a firma disgiunta. Ecco quali sono le differenze esistenti tra le due tipologie e tutte le informazioni più importanti che si dovrebbero conoscere nel caso in cui si volesse sottoscrivere un conto corrente cointestato. Trova ora il tuo conto corrente cointestato Conto a firma congiunta e disgiunta Il conto corrente a firma congiunta è quello nel quale per poter eseguire una qualsiasi operazione, anche un semplice prelievo di contante, è necessaria l’approvazione e la sottoscrizione di entrambi i cointestatari. Il conto corrente a firma disgiunta, invece, permette di eseguire le tradizionali operazioni legate a un conto corrente anche solo da un singolo cointestatario, senza che sia in vigore l’obbligo di ...

