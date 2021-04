Coldiretti Lazio | ripartenza agriturismi in sicurezza

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 aprile 2021) Roma – Rappresentano un segnale di speranza per glidel, le numerose prenotazioni per la giornata del primo maggio, che consentono di guardare con fiducia al futuro, nonostante le numerose difficolta’ affrontate dal settore in questo anno di pandemia. Tante le iniziative non solo negli, ma anche nei mercati di Campagna Amica, che nella giornata della Festa dei Lavoratori resteranno regolarmente aperti, come quello di via San Teodoro, 74 al Circo Massimo, dove per l’occasione laoffrira’ consigli su come riempire al meglio il tradizionale cestino del picnic, nel rispetto della tradizione. Qui, ma anche in tutti gli altri mercati di Campagna Amica, come quello del Tiburtino, dell’Eur, del Pigneto e quello che si svolge alla Fonte Acqua Egeria, che resteranno aperti, sara’ ...