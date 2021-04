Cobolli Gigli: “Agnelli è in difficoltà. Le sue parole sul caso Suarez mi hanno lasciato molto perplesso” (Di venerdì 30 aprile 2021) L’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ha parlato così oggi ai microfoni di Radio Crc: “Le dichiarazioni sul caso Suarez e il flop della Superlega hanno spinto Agnelli in un momento complicato. E’ in difficoltà. Sarà la famiglia Agnelli a decidere se confermarlo alla guida della Juve o no. Le parole pronunciate da Agnelli sul caso Suarez mi hanno lasciato molto perplesso. Il presidente della Juve ha sostenuto che non fosse a conoscenza delle manovre per far ottenere al calciatore uruguaiano la cittadinanza italiana per facilitarne il tesseramento. E’ difficile credergli, perché l’impressione che ha ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 aprile 2021) L’ex presidente della Juventus, Giovanni, ha parlato così oggi ai microfoni di Radio Crc: “Le dichiarazioni sule il flop della Superlegaspintoin un momento complicato. E’ in. Sarà la famigliaa decidere se confermarlo alla guida della Juve o no. Lepronunciate dasulmi. Il presidente della Juve ha sostenuto che non fosse a conoscenza delle manovre per far ottenere al calciatore uruguaiano la cittadinanza italiana per facilitarne il tesseramento. E’ difficile credergli, perché l’impressione che ha ...

