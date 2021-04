Civitavecchia, carabinieri arrestano un narcotrafficante: trasportava 60 chilogrammi di marijuana (Di venerdì 30 aprile 2021) I carabinieri della Compagnia di Civitavecchia arrestano un narcotrafficante che nascondeva nella sua auto 60 chili di marijuana . I carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 aprile 2021) Idella Compagnia diunche nascondeva nella sua auto 60 chili di. Idella Compagnia dihanno arrestato un ...

Lo fermano per segnalargli un problema all'auto...ma lui nascondeva 60 kg di droga Un 36enne romano, abitante a Lariano e con precedenti è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 60 kg di marijuana sequestrati. L'inseguimento e il sequestro Nella giornata di ...

