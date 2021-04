Challenger Roma 2 | uno splendido Flavio Cobolli centra la semifinale

(Di venerdì 30 aprile 2021) Continua a brillare la stella dial Tennis Club Garden, il circolo dove sta andando in scena ildi2. Il classe 2002, infatti, battendo nel derby l’altro azzurro Andrea Pellegrino, ha conquistato, nel pomeriggio, la primadella carriera in un torneo di questa categoria. Ilno, grazie a questo risultato, si porta ad un passo dai primi cinquecento giocatori del mondo (virtualmente è in posizione numero 508).interrompe la striscia del puglieseconquista laaldi2 e si prende la rivincita su Andrea Pellegrino. La settimana scorsa infatti, sempre nella Capitale, il tennista pugliese aveva ...

Advertising

BarVitantonio : #Challenger #Roma - ¡ @juanmacerundolo ???? a SF! Venció al italiano Giulio Zeppieri por 6-0 y 6-3 y espera por Gia… - TennisWebMag : Oggi quarti di finale del Roma Challenger 2, con il recupero degli ottavi Giustino - Ilkel. In campo Giannessi cont… - livetennisit : Challenger Roma 2: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo 5 azzurri (LIVE) - federtennis : Al Challenger di Roma 2 #Cobolli e #Pellegrino accedono ai QF! I risultati di oggi: Cobolli 6-2 6-2 Petrovic Pell… - informe_tenis : RT @saqueyvolea: CHALLENGER DE ROMA R2 : ANDREA PELLEGRINO (ITA) A ANDREA COLLARINI (ARG) 6-3-6-7 (4)-6-4 -

Ultime Notizie dalla rete : Challenger Roma

Sì perché l'inizio del suo boom risale all'ATPdi Bergamo 2018. Matteo fa 'bum bum' sul ... In maggio apassa il suo primo turno in un ATP Masters 1000. In novembre vince le Next Gen ATP ...In questi giorni è invece arrivati fino agli ottavi aldi. Federico, partiamo dall'inizio. Quando hai iniziato a giocare a tennis? "A 5 anni, grazie alla passione di mia madre. Ho ...Flavio Cobolli ha la meglio nel derby azzurro contro Andrea Pellegrino e domani disputerà la semifinale del Challenger di Roma 2.Grazie alla vittoria di Belgrado Matteo Berrettini rientra nella top ten. Ljubicic sicuro: "Spaccherà il mondo nei prossimi cinque anni" ...