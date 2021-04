Céline Gauer | la garante del Recovery

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 30 aprile 2021) C’è una persona a Bruxelles che in queste settimane leggerà i piani che i paesi europei stanno consegnando, in cui delineano cosa intendono fare con il denaro che arriverà da Bruxelles. Una persona che ha la funzione di controllare, valutare e riferire alla Commissione e con un compito doppio: quello di rendere possibili gli esborsi, ma anche di garantire la serietà delfund. Si chiama, è francese, ed è a capo della task force per la ripresa e la resilienza (Recover). Assieme a lei lavorano altri alti funzionari che con l’aiuto della direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione hanno il compito di esaminare i progetti secondo undici criteri, volti a garantire pertinenza, efficacia, efficienza e coerenza dei piani presentati. Quello che fa la task force è assegnare dei voti, o meglio delle ...