Cassano | «Pioli una delle poche persone per bene del calcio Fonseca merita rispetto»

Antonio Cassano ha parlato di Stefano Pioli e Paulo Fonseca all'interno della Bobo Tv: le sue dichiarazioni Antonio Cassano ha parlato di Stefano Pioli e Paulo Fonseca durante la Bobo Tv in onda su Twitch. Le sue parole. Fonseca – «Leggo che hanno già contattato Sarri, mi vergogno per chi mette in giro queste voci. La società dov'è? Da quattro mesi stanno spaccando la minchia a Fonseca, da quel famoso derby. Ogni volta gli fanno domande allucinanti per metterlo in una condizione difficile. Questo non è rispetto». Pioli – «Ha avuto un anno e mezzo eccezionale, è stato bravo e intelligente a farsi amare da Ibrahimovic, dai ragazzini, arrivando coi risultati all'obiettivo. L'ho conosciuto, merita tutto: è ...

