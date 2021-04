Caso tamponi, Lotito squalificato dodici mesi in appello (Di venerdì 30 aprile 2021) Sono dodici i mesi di squalifica che la Corte d'appello della ha inflitto a per la vicenda . Il giudizio è arrivato in giornata e segue la sentenza di primo grado del 26 marzo, quando il Tribunale ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 aprile 2021) Sonodi squalifica che la Corte d'della ha inflitto a per la vicenda . Il giudizio è arrivato in giornata e segue la sentenza di primo grado del 26 marzo, quando il Tribunale ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA LAZIO CASO TAMPONI, LOTITO INIBITO PER 12 MESI Confermata inibizione di 12 mesi per i due medici… - GoalItalia : ??#ULTIMORA ?? Caso tamponi, 12 mesi di squalifica per Lotito ?? - tancredipalmeri : Lotito squalificato 12 mesi dalla Corte d’Appello per il caso tamponi. Vuol dire decadere dalla carica di consiglie… - SEMPREFMILAN : RT @SkySport: ULTIM'ORA LAZIO CASO TAMPONI, LOTITO INIBITO PER 12 MESI Confermata inibizione di 12 mesi per i due medici #SkySport #Lazio #… - maxi79146156 : RT @CalcioFinanza: Caso tamponi: oggi la sentenza della Corte d’Appello per Lotito -