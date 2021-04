Calcio femminile, Serie A 2021: la 19ª giornata. Big match Roma-Milan, la Juve può già chiudere la pratica scudetto (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo la scorsa settimana dedicata al ritorno delle semifinali di Coppa Italia, tra domani e domenica si disputerà la diciannovesima giornata della Serie A 2020-2021 di Calcio femminile. Andiamo a presentare le sei gare in programma in questo weekend. Il turno si aprirà domani alle 12.30 con l’importantissima sfida salvezza tra Napoli e San Marino Academy. Le due squadre sono appaiate al penultimo posto a quota 9 punti e lo scontro diretto potrebbe rivelarsi davvero decisivo. Alle ore 15.00 riflettori puntati sulla capitale, dove la Roma ospita il Milan nel big match della giornata: le rossonere hanno bisogno di una vittoria per proseguire l’inseguimento alla capolista Juventus, mentre le giallorosse sono galvanizzate ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo la scorsa settimana dedicata al ritorno delle semifinali di Coppa Italia, tra domani e domenica si disputerà la diciannovesimadellaA 2020-di. Andiamo a presentare le sei gare in programma in questo weekend. Il turno si aprirà domani alle 12.30 con l’importantissima sfida salvezza tra Napoli e San Marino Academy. Le due squadre sono appaiate al penultimo posto a quota 9 punti e lo scontro diretto potrebbe rivelarsi davvero decisivo. Alle ore 15.00 riflettori puntati sulla capitale, dove laospita ilnel bigdella: le rossonere hanno bisogno di una vittoria per proseguire l’inseguimento alla capolistantus, mentre le giallorosse sono galvanizzate ...

