Benevento, i convocati di Inzaghi per il Milan. Out Sau

Il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro il Milan prevista per le ore 20:45: Portieri – Montipò, Manfredini, Lucarelli, Gori Difensori – Caldirola, Glik, Depaoli, Pastina, Barba Centrocampisti – Tello, Viola, Dabo, Improta, Insigne, Sanogo, Schiattarella, Ionita, Hetemaj, Diambo Attaccanti – Gaich, Lapadula, Caprari, Di Serio, Iago Falqué.

