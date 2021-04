Belen Rodriguez nei guai per il cachet percepito a Canzone Segreta? Le cifre (Di venerdì 30 aprile 2021) Belen Rodriguez nella bufera per le cifre che avrebbe percepito nel programma della Rai Canzone Segreta. La reazione della showgirl argentina Quando si parla di Belen Rodriguez si accendono le luci del gossip in pochi secondi. Personaggio pubblico amatissimo per il suo percorso televisivo ma anche per la sua vita privata. Che non smette di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 30 aprile 2021)nella bufera per leche avrebbenel programma della Rai. La reazione della showgirl argentina Quando si parla disi accendono le luci del gossip in pochi secondi. Personaggio pubblico amatissimo per il suo percorso televisivo ma anche per la sua vita privata. Che non smette di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

steipank : tra l'altro in quel bar preciso dove mi sa che sono oggi ho visto TUTTA la famiglia rodriguez, belen chechu il bimb… - 24Trends_Italia : 10. Senza Rimorso - 10mille+ 11. Crotone Inter - 10mille+ 12. Charlize Theron - 10mille+ 13. Supermercati aperti 1… - vitaindiretta : #DilettaLeotta e #BelenRodriguez, perseguitate da eccesso di gossip. Rivedi il servizio su RaiPlay ?? - ai_inturri : @giulialiotti__ Ricordo anche che i Rodriguez sono odiati anche per belen... Personalmente belen non mi piace, ma n… - DonnaGlamour : Belen Rodriguez e Antonino emozionati durante l’ecografia: “Amore della mamma” -