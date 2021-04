Bayern Monaco | Hainer | ' Cifre false su Negelsmann'

(Di venerdì 30 aprile 2021)(Germania) - L' ingaggio di Julian Nagelsmann come prossimo allenatore delha creato scalpore in merito alla cifra dell'accordo, una questione che il presidente Herbertha ...

(Germania) - L' ingaggio di Julian Nagelsmann come prossimo allenatore delha creato scalpore in merito alla cifra dell'accordo, una questione che il presidente Herbert Hainer ha voluto chiarire. Il numero uno dei bavaresi, intervistato dal portale Abendzeitung,...Tra questi Lucas Vazquez è uno dei calciatori più corteggiati: in Italia accostato a Juventus e Milan, nel mirino anche die Paris Saint - Germain, l'esterno spagnolo potrebbe uscire ...Le parole del presidente dei bavaresi sulla situazione contrattuale del nuovo allenatore dopo i rumors economici ...Il presidente dei bavaresi ha voluto chiarire la situazione sulla questione contrattuale del prossimo allenatore ...