Animi caldi sull’Isola dei Famosi 2021

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 30 aprile 2021) Durante la tredicesima puntata dell’Isola dei, andata in onda ieri sera 29 aprile, è successo un po di tutto.hanno fatto da padroni durante la serata. Chi si scaldava litigando e chi si scaldava per il nuovo arrivo. Cosa è successo? Vi propongo qui di seguito il resoconto. Chi è il nuovo arrivo? Ilary Blasi inizia la puntata annunciando un nuovo arrivodei. Di chi si tratta? La conduttrice si collega subito con Ignazio Moser che attende di salire sull’elicottero per raggiungere Playa Palapa e gli altri naufraghi. Dallo studio Ilary dopo aver salutato gli opinionisti e gli ospiti in studio tra cui Cecilia Rodriguez, fidanzata di Moser, si collega con Massimiliano Rosolino e i naufraghi che si trovano su Playa Palapa. Rosolino racconta ...