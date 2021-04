Amazon inizia il 2021 con un nuovo record di vendite (Di venerdì 30 aprile 2021) Jeff Bezos, fondatore di AmazonDopo l’anno dei record, un 2020 chiuso con 386,1 miliardi di dollari di fatturato, Amazon non si ferma: il colosso dell’ecommerce ha generato ricavi per 108,5 miliardi di dollari nel primo trimestre 2021, superando le previsioni di mercato (104,4 miliardi di dollari). Lo ha reso noto l’azienda, che distribuisce un utile per azione di 15,79 dollari, bel al di là delle attese che puntavano sui 9,54 dollari. Nello stesso periodo dell’anno scorso le vendite nette totali erano state pari a 75,5 miliardi di dollari, già in aumento del 26% rispetto all’anno precedente. L’orientamento per il secondo trimestre esprime ulteriore fiducia: 110-116 miliardi di dollari, sfidando le proiezioni di Wall Street di 108,6 miliardi di dollari, con un utile operativo di 4,5-8 miliardi. Tutto ... Leggi su wired (Di venerdì 30 aprile 2021) Jeff Bezos, fondatore diDopo l’anno dei, un 2020 chiuso con 386,1 miliardi di dollari di fatturato,non si ferma: il colosso dell’ecommerce ha generato ricavi per 108,5 miliardi di dollari nel primo trimestre, superando le previsioni di mercato (104,4 miliardi di dollari). Lo ha reso noto l’azienda, che distribuisce un utile per azione di 15,79 dollari, bel al di là delle attese che puntavano sui 9,54 dollari. Nello stesso periodo dell’anno scorso lenette totali erano state pari a 75,5 miliardi di dollari, già in aumento del 26% rispetto all’anno precedente. L’orientamento per il secondo trimestre esprime ulteriore fiducia: 110-116 miliardi di dollari, sfidando le proiezioni di Wall Street di 108,6 miliardi di dollari, con un utile operativo di 4,5-8 miliardi. Tutto ...

Ultime Notizie dalla rete : Amazon inizia 'Rifkin's Festival': l'omaggio di Woody a Bergman e Fellini ... Un giorno di pioggia a New York , dopo la rinuncia di Amazon a distribuirlo, è arrivato in sala in ... ma intanto lui stesso inizia a corteggiare una cardiologa ( Elena Anaya ) resa infelice dal marito ...

Amazon Prime Video: le novità di maggio 2021 Inizia così la vicenda de " I Diavoli della bassa modenese " una serie di casi di pedofilia e ...è ancora in circolo? Veleno è una docu - serie di cinque episodi prodotta da Fremantle per Amazon Prime ...

Amazon inizia il 2021 con un nuovo record di vendite Wired.it Amazon inizia il 2021 con un nuovo record di vendite Prime Day anticipato a giugno quest'anno. Amazon cresce ancora nei settori ecommerce, web services, superando le attese dei mercati ...

Le novità Amazon Prime Video di Maggio 2021 Sono state annunciate le novità Amazon Prime Video di Maggio 2021, tra cui il nuovo film di Carlo Verdone, che sta girando la sua prima serie tv Vita da Carlo ...

