Allenarsi ai tempi del Covid

(Di venerdì 30 aprile 2021) Con le palestre chiuse e la paura del contagio, gli Italiani hanno dovuto intraprendere nuove strade, per tenersi in forma ein questo lunghissimo anno. Sport e, da rette divergenti sono divenute prima linee parallele e poi convergenti, riuscendo ad incontrarsi in un punto preciso, quello dell’on-line. E’ stato ribadito, da medici dello sport e ricerche sanitarie, quanto l’esercizio fisico rappresenti un vero farmaco salvavita. Ha effetti benefici sul corpo e sulla psiche. E soprattutto in termini di, fare attività sportiva è necessario. Per ridurre il rischio di ammalarsi e per superare al meglio la malattia in caso di contagio, tornando più velocemente alla normalità. Insomma i muscoli in salute sono la chiave del benessere a tutte le età. Nulla di nuovo, ce lo hanno tramandato ...