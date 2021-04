Zazzaroni: “Napoli su Spalletti, ADL sogna un altro nome. Tutta la verità su Caio Jorge. Mi sorprende una cosa” (Di giovedì 29 aprile 2021) “A De Laurentiis piace Galtier. Spalletti chiamato come altri. Kaio Jorge? Hanno avuto contatti, ma mi sorprende che il Napoli lo voglia. Sarri andrà…” Questi i retroscena di mercato, annunciati da Ivan Zazzaroni. Il direttore del corriere dello sport, ai microfoni di 1 Station Radio, ha parlato del calciomercato del Napoli: “De Laurentiis ha istituito un premio per i calciatori in caso di arrivo in Champions. Il Napoli è all’interno del gruppo che conta, dunque, è giusto così. Non conosco la questione premio ai calciatori da parte di Rino Gattuso ma mi sembra strano che De Laurentiis prenda spunto dall’allenatore. I presidenti fanno questo, inseriscono questi premi nei bonus o durante l’anno. Sono in zona Champions, è strano che non li dia, in realtà. Nonostante i ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 29 aprile 2021) “A De Laurentiis piace Galtier.chiamato come altri. Kaio? Hanno avuto contatti, ma miche illo voglia. Sarri andrà…” Questi i retroscena di mercato, annunciati da Ivan. Il direttore del corriere dello sport, ai microfoni di 1 Station Radio, ha parlato del calciomercato del: “De Laurentiis ha istituito un premio per i calciatori in caso di arrivo in Champions. Ilè all’interno del gruppo che conta, dunque, è giusto così. Non conosco la questione premio ai calciatori da parte di Rino Gattuso ma mi sembra strano che De Laurentiis prenda spunto dall’allenatore. I presidenti fanno questo, inseriscono questi premi nei bonus o durante l’anno. Sono in zona Champions, è strano che non li dia, in realtà. Nonostante i ...

Advertising

napolipiucom : Zazzaroni: 'Napoli su Spalletti, ADL sogna un altro nome. Tutta la verità su Caio Jorge. ...… - hellofie : @napolista Gattuso resta a Napoli. Zazzaroni ne è la conferma. - SiamoPartenopei : Zazzaroni 'Kaio Jorge fortissimo, contatti col Napoli certi. Parte Lozano?' - titty_napoli : RT @nonleggerlo: 'A oggi ci sono 5 club che non hanno abbandonato la #Superlega: #Milan #INTER (?!) #Barca #Real #Atletico' — Ivan #Zazza… - _RobertoErre : @d_arco75 Secondo me è proprio una scelta editoriale quella di rafforzare il ruolo del Napoli come una delle squadr… -