Villarreal-Arsenal 2-1 | primo round vinto dal sottomarino giallo

(Di giovedì 29 aprile 2021) Due espulsioni e tanti capovolgimenti portano ila vincere la semifinale di andata di Europa League Finisce 2-1 la prima gara di semifinale tra. Match che ha visto untempo dominato dai padroni di casa, seguito da una ripresa all’insegna del furore agonistico. L’incontro è stato molto maschio, e ha portato a diversi interventi fallosi: le due espulsioni nell’ultima mezz’ora lo dimostrano. Si attende ora il ritorno a Londra, per vedere come reagiranno i gunners a questa pesante sconfitta. L’appuntamento è per Giovedì 6 Maggio alle 21, all’Emirates Stadium. La partita Non passano nemmeno 5 minuti e gli spagnoli trovano già il vantaggio con Manuel Trigueros. Trovato tutto solo in area, ha insaccato con un rasoterra angolato, imparabile per il povero Leno. Si va così sul 1-0 ...