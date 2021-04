Vangelo del giorno | Matteo 11 | 25-30 – Audio e commento Papa Francesco

(Di giovedì 29 aprile 2021) Lo spunto deldel29 Aprile 2021, Giovedì: “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro”. IV settimana di Pasqua – IV settimana del Salterio – Anno B Dalsecondo11,25-30 In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

carlogubi : Se sventoli vangeli, rosari e presepi ma attacchi il Papa perché difende la tradizione di accoglienza del Cristiane… - antoniospadaro : Domani sul @fattoquotidiano il mio commento al #Vangelo della Messa domenicale: il Buon Pastore e il mercenario. Co… - EmilioTrerotola : Commento al Vangelo del 29.04.2021 - MariolinaTropea : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 29 aprile 2021. - antonellaDiLodo : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 29 aprile 2021. -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

... che si aggiunge ai tanti altri in cui hanno perso la vita missionari e missionarie mentre compivano con abnegazione il proprio servizio al servizioe di assistenza ai più bisognosi e ...... che si aggiunge ai tanti altri in cui hanno perso la vita missionari e missionarie mentre compivano con abnegazione il proprio servizio al servizioe di assistenza ai più bisognosi e ...Censurati e costretti all’abiura due gruppi locali di Azione cattolica – la più importante associazione ecclesiale italiana – che avevano espresso sostegno al ddl Zan contro l’omotransfobia. Succede i ...Il Segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, ha inviato a nome di papa Francesco un messaggio di cordoglio per la morte... Scopri di più ...