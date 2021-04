Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone non convince: una Corteggiatrice lo pianta in asso (Di giovedì 29 aprile 2021) Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Federica lascia lo studio e Massimiliano Mollicone sembra sempre più confuso, al punto che si inizia a dubitare della sua sincerità. Leggi su comingsoon (Di giovedì 29 aprile 2021) Nella Puntata disu Canale5, Federica lascia lo studio esembra sempre più confuso, al punto che si inizia a dubitare della sua sincerità.

