Tursi | GdF scopre discarica abusiva | due denunce

(Di giovedì 29 aprile 2021) Due persone sono state denunciate in stato di libertà dalla Guardia di Finanza dopo la scoperta, a Tursi (Matera), di una discarica abusiva con auto in disuso, pneumatici e altri 'rottami inquinanti'.

Sono stati trovati undici auto «in evidente stato di abbandono e degrado», 43 pneumatici e 19 cerchi di metallo e «numerosi rottami provenienti da demolizioni di auto». TURSI (MT) – Nell'ambito di un'azione preventiva a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, i finanzieri della Compagnia di Policoro, guidati dal Capitano Marco Cappetta, hanno eseguito uno specifico controllo.