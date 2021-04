Tassi usurai a commercianti in crisi per il Covid, a Torre Annunziata sequestrati beni per 430 mila € (Di giovedì 29 aprile 2021) Accusato di usura, si vede sequestrare beni nella disponibilità dell’intero nucleo familiare per un valore complessivo pari a 430.000 euro per avere praticato Tassi usurai, anche del 10% al mese, a commercianti in difficoltà a causa della pandemia. Il decreto di sequestro preventivo, eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata tra Castellammare di Stabia e Vico Equense, è stato emesso dalla sezione per l’Applicazione delle misure di prevenzione del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di Angelo Marchitano, attualmente detenuto nel carcere di Poggioreale, e di altre due persone e scaturisce dagli accertamenti di natura patrimoniale nei confronti dei nuclei familiari delle persone destinatarie dell’ordinanza cautelare eseguita ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 aprile 2021) Accusato di usura, si vede sequestrarenella disponibilità dell’intero nucleo familiare per un valore complessivo pari a 430.000 euro per avere praticato, anche del 10% al mese, ain difficoltà a causa della pandemia. Il decreto di sequestro preventivo, eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo ditra Castellammare di Stabia e Vico Equense, è stato emesso dalla sezione per l’Applicazione delle misure di prevenzione del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di Angelo Marchitano, attualmente detenuto nel carcere di Poggioreale, e di altre due persone e scaturisce dagli accertamenti di natura patrimoniale nei confronti dei nuclei familiari delle persone destinatarie dell’ordinanza cautelare eseguita ...

