Subnautica: Below Zero, trailer dallo State of Play, upgrade gratuito per PS5 e PS4 – Video – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 30 aprile 2021) Durante lo State of Play di aprile 2021, Sony ha annunciato con un trailer che Subnautica: Below Zero avrà l’upgrade gratuito per PS5 e PS4.. In apertura dello State of Play di aprile 2021, Sony ha annunciato che Subnautica: Below Zero. Il gioco avrà l’upgrade gratuito per PS5 e PS4 e uscirà il prossimo 14 maggio 2021. In questo momento Subnautica è gratuito per PlayStation 4 e PS5: questo vuol dire che questo seguito potenziato potrà essere vostro senza esborsi aggiuntivi. Below Zero è un gioco d’avventura sottomarino ambientato in un mondo oceanico ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 30 aprile 2021) Durante loofdi aprile 2021, Sony ha annunciato con uncheavrà l’per PS5 e PS4.. In apertura delloofdi aprile 2021, Sony ha annunciato che. Il gioco avrà l’per PS5 e PS4 e uscirà il prossimo 14 maggio 2021. In questo momentoperStation 4 e PS5: questo vuol dire che questo seguito potenziato potrà essere vostro senza esborsi aggiuntivi.è un gioco d’avventura sottomarino ambientato in un mondo oceanico ...

Advertising

zazoomblog : Subnautica: Below Zero trailer dallo State of Play upgrade gratuito per PS5 e PS4 – Video – PS4Videogiochi per PC e… - RedBlack85 : Presentata a State of Play la nuovissima azione di gioco di Subnautica: Below Zero - PlayStationIT : Tuffati nelle profondità ghiacciate del pianeta 4546B in Subnautica: Below Zero, in arrivo su #PS4 e #PS5 il mese p… - EclessiaNET : Subnautica Below Zero ! Le 14 mai 2021 - tilt_pg : Subnautica - Below Zero : 14 Mai 2021 -