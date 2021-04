Soffocato dai debiti La minoranza attacca sul Parco Tecnologico

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Soffocato dai

IL GIORNO

di Carlo d'Elia "Cosa ne sarà del Parco Tecnologico Padano?". A domandarlo sono i consiglieri comunali dell'opposizione che chiedono alla Giunta Casanova di discutere del futuro del polo della ricerca ...Al centro del programma, l'attualità politico - economica del Paese raccontatasuoi ... - SCENA DEL CRIMINE -Canale 20 Mediaset 18:16 - CHICAGO FIRE IV - CUORE PULSANTE 19:19 - CHICAGO ...Quando hanno trovato Gonzales in un parco, un agente gli si è avvicinato, poi ne è intervenuto un altro I fatti risalirebbero al giorno precedente al più famoso caso di Minneapolis che ha visto coinvo ...Immobilizzato con la faccia a terra per quasi 5 minuti e soffocato da un agente che preme sul suo torace nonostante i lamenti e l’implorazione "Per favore, non fate così". Come George Floyd, un giorno ...