Smartworking | le aziende verso un sistema ibrido

(Di giovedì 29 aprile 2021) “Lo smart working? La pandemia ha rimescolato le carte per tutti,e lavoratori. In futuro ci sarà obbligatoriamente un lavoro, fatto di sessioni virtuali e in presenza”. A dirlo in un’intervista all’Italpress il direttore marketing e comunicazione di Sharp Italia, Carlo Alberto Tenchini. fsc/mrv su Il Corriere della Città.

Lo smart working con procedura semplificata – introdotto dal Governo in deroga alla normativa ordinaria che prevede gli accordi individuali – sarà infatti possibile per le aziende italiane soltanto ...