Rsa, visite negate ai cari e anziani soli, l'appello di Massimo Boldi: non è umano. Il governo risolva (Di giovedì 29 aprile 2021) Rsa, visite negate ai cari e anziani soli, arriva anche l'appello di Massimo Boldi, rivolto al presidente Mattarella e al premier Draghi: «Non è umano. Il governo risolva». Esplode il caso Rsa. E in tutto il suo carico di dolore e disperazione, indignazione e rabbia. Una situazione giunta al limite che associazioni di settore e familiari dei degenti denunciano tra risentimento e amarezza. E che che Dario Francolino, presidente di Orsan (Open Rsa Now, comitato di familiari dei degenti nelle residenze sanitarie assistite) riassume emblematicamente all'Adnkronos Salute, dichiarando: «La situazione che oggi stiamo registrando in tutte le Rsa d'Italia è molto grave. Perché nell'indifferenza ...

