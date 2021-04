Primo maggio, saracinesche alzate a Salerno: nessun riposo (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Onorare la festa del lavoro lavorando. L’ attesa apertura per 40 giorni di zona rossa, non può fermarsi neanche davanti alla tradizionale festività e al riposo con il quale si celebra il Primo maggio. Ne sono convinti alcuni commercianti e rappresentanti del settore food che hanno deciso di proporre ai colleghi di tenere alzate le saracinesche in occasione del Primo maggio. “Ci aspettiamo molti visitatori nel capoluogo e sarebbe uno spreco perdere questa opportunità – ha spiegato Antonio Ventre, che rappresenta gli esercenti del centro storico di Salerno ed ha aderito ad Acs, l’associazione dei Commercianti e dei ristoratori- dopo le sofferenze e le chiusure pensiamo che il lavoro si onori ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Onorare la festa del lavoro lavorando. L’ attesa apertura per 40 giorni di zona rossa, non può fermarsi neanche davanti alla tradizionale festività e alcon il quale si celebra il. Ne sono convinti alcuni commercianti e rappresentanti del settore food che hanno deciso di proporre ai colleghi di tenerelein occasione del. “Ci aspettiamo molti visitatori nel capoluogo e sarebbe uno spreco perdere questa opportunità – ha spiegato Antonio Ventre, che rappresenta gli esercenti del centro storico died ha aderito ad Acs, l’associazione dei Commercianti e dei ristoratori- dopo le sofferenze e le chiusure pensiamo che il lavoro si onori ...

Ultime Notizie dalla rete : Primo maggio Bonus 2400 euro. Proroga fino al 31 maggio per richiederlo! ... è di pochi giorni fa la comunicazione dello slittamento a fine maggio . Le novità del bonus 2400 ... Bonus 2400 euro: i primo pagamenti L'INPS ha iniziato a erogare i primi pagamenti dall'8 aprile . ...

Vaccini, a maggio dosi sufficienti per almeno 500mila iniezioni al giorno Con un primo maxi - anticipo di 2,2 milioni di dosi Pfizer mercoledì 28 e altre 2 milioni di AstraZeneca entro il 30 aprile. Il resto a maggio quando se ne aspettano 15 - 17 milioni. Numeri questi ...

Primo maggio, rischio nubifragi e grandine: ecco dove Adnkronos Riprendono il mare le navi di Costa Crociere Su ogni nave, ovviamente, sarà attivo il Costa safety protocol, cioè il protocollo che include procedure di salute e sicurezza rafforzate per tutta la crociera, sia a bordo sia ...

La Cina e la lunga marcia nello spazio, lanciato il primo modulo della stazione orbitante e a maggio un rover su Marte La Cina ha lanciato il primo modulo della stazione orbitante, nell’ambito delle sue ambizioni di una presenza umana permanente nello spazio seguendo le orme di Usa, Russia ed Europa. Il modulo central ...

