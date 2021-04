Per Gimbe continua la lenta discesa dei casi e cala la pressione sugli ospedali (Di giovedì 29 aprile 2021) AGI - Nella settimana dal 21 al 27 aprile, rispetto alla precedente, si è registrata una diminuzione di nuovi casi (90.449 contro 98.030) e di decessi (2.279 contro 2.545). È quanto rileva la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio settimanale. In calo anche i casi attualmente positivi (448.149 contro 482.715), le persone in isolamento domiciliare (425.089 contro 456.309), i ricoveri con sintomi (20.312 contro 23.255) e le terapie intensive (2.748 contro 3.151). "Come atteso – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – continua la lenta e progressiva discesa dei nuovi casi settimanali, frutto delle restrizioni di un'Italia tutta rosso-arancione delle scorse settimane, che proseguirà verosimilmente ancora fino a metà maggio. Oltre 448mila casi attualmente positivi ... Leggi su agi (Di giovedì 29 aprile 2021) AGI - Nella settimana dal 21 al 27 aprile, rispetto alla precedente, si è registrata una diminuzione di nuovi(90.449 contro 98.030) e di decessi (2.279 contro 2.545). È quanto rileva la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio settimanale. In calo anche iattualmente positivi (448.149 contro 482.715), le persone in isolamento domiciliare (425.089 contro 456.309), i ricoveri con sintomi (20.312 contro 23.255) e le terapie intensive (2.748 contro 3.151). "Come atteso – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – continua lae progressivadei nuovisettimanali, frutto delle restrizioni di un'Italia tutta rosso-arancione delle scorse settimane, che proseguirà verosimilmente ancora fino a metà maggio. Oltre 448milaattualmente positivi ...

