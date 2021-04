Pd: Conte va off line, Bettini scherza 'complotto...' (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Salta il collegamento di Giuseppe Conte all'iniziativa via Zoom organizzata da Goffredo Bettini con Enrico Letta. Dopo alcuni minuti di tentativi, nulla da fare per ripristinare la linea e Bettini scherza: "complotto...". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Salta il collegamento di Giuseppeall'iniziativa via Zoom organizzata da Goffredocon Enrico Letta. Dopo alcuni minuti di tentativi, nulla da fare per ripristinare laa e: "...".

Ultime Notizie dalla rete : Conte off Bonus 2021: quali sono le agevolazioni da richiedere subito! ... introdotto da uno dei primi provvedimenti economici del Governo Conte contro la pandemia, è stato ... Bonus tv 2021, sconto di 50 euro: come funziona Lo switch off del digitale terrestre sarà un ...

PNRR e misure di semplificazione in materia di contratti pubblici - di Enrica Cataldo, Socio AIDR L'infrastruttura del Piano rimane più o meno la stessa del governo Conte, con un'organizzazione in ... Il trade - off che il Paese ha dovuto affrontare durante l'emergenza, nella ricerca di una sintesi ...

Plateatici liberi ma non nelle porte. Conte: «Ho visto troppi eccessi» TREVISO. Plateatici ovunque, ove possibile, salvo all’interno dei luoghi storici come le porte della città ma anche la loggia. Massima disponibilità da parte dell’amministrazione comunale alle necessi ...

