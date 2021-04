MotoGP | le 5 risposte attese dal GP di Spagna Bagnaia pronto a vincere? Quartararo e Morbidelli metteranno in crisi i compagni?

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 aprile 2021) Siamo ormai ai nastri di partenza del quarto appuntamento della stagione nel Mondiale2021. Dopo Losail e Portimao, il Circus si sposta su una delle piste storiche, ovvero Jerez de la Frontera, per il Gran Premio di. Ci attende un fine settimana decisamente indicativo. Sia perchè il tracciato è uno di quelli che tutti conoscono a menadito, sia perchè ci permetterà di capire in maniera più definita i valori in pista. Non ultimo, si tornerà sul luogo del grave infortunio di Marc Marquez, per cui gli spunti saranno davvero infiniti. Andiamo ad analizzare le questioni più importanti in vista della gara andalusa. 1 Quale Marc Marquez vedremo a Jerez? L’esordio di Portimao, dopo nove mesi d’assenza, ha riproposto un Cabroncito già a buoni livelli fisici e mentali. La gara, per il suo fisico, è stato un vero supplizio, ma ha comunque saputo ...