Meteo Roma: previsioni per venerdì 30 aprile

Tempo generalmente instabile nella giornata con piogge sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata non vi saranno variazioni. Temperature comprese tra +11°C e +21°C.

Meteo Lazio: previsioni per venerdì 30 aprile

Instabilità diffusa nella giornata con precipitazioni estese su tutto il territorio sia al mattino sia al pomeriggio; tra la sera e la notte si attende un generale miglioramento.

Meteo Italia: previsioni per venerdì 30 aprile

Al Nord: Giornata del tutto instabile al settentrione: al mattino molte nubi e precipitazioni sparse, con neve sull'arco Alpino. Al pomeriggio si rinnovano maltempo e piogge, anche di moderata intensità tra Lombardia e Piemonte. In serata ancora residue precipitazioni, più sporadiche nelle ore ...

