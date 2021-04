Lewis Hamilton rende omaggio a David Bowie suonando la sua chitarra | “Me l’ha regalata lui | che emozione”

Advertising

riccardoliguori : Lewis Hamilton suona la chitarra che gli regalò David Bowie - combatp0p : buongiorno ho fatto un sogno strano tipo che c'era lewis hamilton ad una festa poi mi sono limonata un tizio boh - free_practice : collab con lewis hamilton? AH E COMUNQUE È LA TRACK 5 1989 IS COMING - atlentus : @enfperalta puoi tifare per lewis hamilton per cortesia - infovolantewww : RT @repubblica: Lewis Hamilton suona la chitarra che gli regalò David Bowie -

Ultime Notizie dalla rete : Lewis Hamilton

'Io mi trovo in questa posizione grazie alla Mercedes - ha aggiunto ancora il portacolori della Williams -e Valtteri sono come una sorta di compagni di squadra . Penso che questa è una cosa ...La Mercedes cercherà di bissare la doppietta ottenuta lo scorso anno nella corsa lusitana cone Valtteri Bottas ma dovrà fare i conti con una Red Bull e un Max Verstappen in forma ...The third instalment of what is shaping up to be one of F1's finest title duels in years moves to Portugal's Algarve this weekend.Last night, President Joe Biden delivered his first State of the Union speech, a hotly anticipated event in the political calendar, The themes he covered were vast and vital and included the ...