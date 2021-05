Juve, blitz di Elkann alla Continassa: incontro con Agnelli (Di giovedì 29 aprile 2021) John Elkann fa sentire la propria vicinanza alla Juve . Nella giornata di mercoledì, il presidente di Exor (la holding che controlla anche il club bianconero) ha pranzato alla Continassa con il cugino ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 aprile 2021) Johnfa sentire la propria vicinanza. Nella giornata di mercoledì, il presidente di Exor (la holding che controlla anche il club bianconero) ha pranzatocon il cugino ...

forumJuventus : Juve, nella giornata di ieri blitz di Elkann alla Continassa per dare un segnale di vicinanza alla squadra ??… - infoitsport : La Juve fa sul serio per Donnarumma: i contatti, il blitz e il problema Szczesny - rossmellpatria : RT @ivangarciazama: ?????????Corriere dello Sport La prima pagina del #CorSport?? ?? #Roma, tutto contro ?? Lo sport italiano in ginocchio: 'I… - ferrante_pie : RT @cmdotcom: La #Juve fa sul serio per #Donnarumma: fra contatti, blitz e il problema #Szczesny - genovesergio76 : RT @cmdotcom: La #Juve fa sul serio per #Donnarumma: fra contatti, blitz e il problema #Szczesny -