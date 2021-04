Isola | il duro attacco di un ex naufraga per i concorrenti | “Poca carica”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Exha criticato duramente i naufraghi dell’attuale edizione dell’dei famosi, di chi si tratta e cosa ha detto L’attuale edizione dell’dei famosi non sta convincendo molto un’ex… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

Adeleblabla : @Camillamariani4 Nessuno è davvero insensibile e duro forse ti girano semplicemente da troppo tempo dai retta a me… - luca_biasi : @mindtapes @Mishimajakowskj @Coccimari L’isola tiene duro attorno al mito fondante. Se embargo tolto stanno subito… - infoitcultura : Isola dei Famosi: duro scontro tra Awed e Roberto Ciufoli, ecco cosa è successo (VIDEO) - zazoomblog : Alfonso Signorini e L’Isola dei Famosi il giudizio è duro: “Non è molto forte” - #Alfonso #Signorini #L’Isola… - Ros68899676 : RT @lovegoriferita: MI SONO ACCORTA CHE IERI ALL’ISOLA ZORZI STAVA MANGIANDO IL CIOCCOLATO, DURO E CREMOSO, MI DISPIACE PIER E GIULY VI BA… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola duro

ComingSoon.it

... che si occupa della manutenzione di tutti gli automezzi militari presenti sull', compresi i ... Ferruccio rispose subito: 'Sono tamugno, (tradotto dal dialetto significa, forte, testardo) come ...Le Iene questa volta hanno picchiatocon Giovanni Ciacci e non si aspettavano certo che il ... Awed, single e 'in cerca' anche all'dei Famosi. Chi è la ex (famosa) fidanzata Pubblicato il 28 -...Prima fai l’amico, poi ti parlo, poi non ti parlo più, sei incommentabile” Oltre a Giulia Salemi, tra gli ospiti in studio c’era anche Asia Argento. Isola dei Famosi, Asia Argento contro tutti nel cor ...Si è aperta un’altra forte polemica all’Isola dei Famosi: questa volta, ad essere coinvolto, è stato Jeda, il 22enne fidanzato ...