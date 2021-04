Isola | Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez si incontrano in studio

(Di giovedì 29 aprile 2021), nel corso della prossima puntata de L'dei Famosi, si incontreranno. Non solo, stando ad alcune indiscrezioni, sembra che saranno sedute l'una accanto all'altra.siNel corso della prossima puntata de L'dei Famosi, in onda su Canale 5 il 29 aprile 2021, ci saranno due ospiti d'eccezione. Stiamo parlando di. Le due hanno avuto un fidanzato comune, ovvero Francesco Monte. Anche se ormai quel tempo è lontano e ognuna delle due ha un nuovo uomo al proprio fianco, sarà curioso vederle nelle ...

L'dei Famosi,Salemi difende la mamma Fariba Tehrani: 'Accanimento oltre la dignità' Mancano poche ore ad una nuova puntata de L'dei Famosi e intantoSalemi si è raccontata ...Conoscendo la mamma ho capito perchéè una bella persona . E per quanto riguarda il suo vincitore de L'dei Famosi , svela: Al momento salvo Miryea perché è una ragazza dolcissima e non ...LEGGI ANCHE> > > Isola dei famosi, il backstage di Elettra Lamborghini ... A sostenere il loro naufrago del cuore in studio ci saranno Cecilia Rodriguez, fidanzata di Ignazio Moser, e Giulia Salemi, ...Nella puntata di stasera de L'isola dei famosi ospiti Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez. Cos'hanno in comune? L'ex Francesco Monte.