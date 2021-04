Imploravo di smettere | loro ridevano | il racconto choc della 18enne stuprata dal branco

Advertising

il Giornale

Un racconto terrificante quello fatto da una ragazza di 18 anni ai carabinieri al momento della denucia. La giovane sarebbe stata attirata in una abitazione con la scusa di una festa e invece alla ...Da www.leggo.it stupro violenza sessuale Invitata in una casa con la scusa di una festa, ma in realtà attirata in una trappola per essere stuprata. Quattro ragazzi di età compresa tra i 20 e i 24 anni ...Un racconto terrificante quello fatto dalla ragazza ai carabinieri al momento della denuncia. Quattro giovani sono stati fermati ...Dopo aver partecipato a una festa una ragazza di diciotto anni ha subito una violenza. La vittima ha raccontato di essersi recata al luogo dell’appuntamento, un’abitazione privata a Tre Fontane, dove ...