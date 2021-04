Il certificato verde per spostarsi tra regioni è fermo (e le vacanze sono a rischio) (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo il garante della Privacy anche i medici di famiglia all'attacco. Perché non vogliono rilasciare documenti che attestino la fine del contagio. E così il pass vaccinale è in vigore, ma non ... Leggi su today (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo il garante della Privacy anche i medici di famiglia all'attacco. Perché non vogliono rilasciare documenti che attestino la fine del contagio. E così il pass vaccinale è in vigore, ma non ...

Umby_1982 : RT @andiamoviaora: 'Nulla di nuovo o di anormale'. dice l'Europarlamentare della Lega, Annalisa Tardino, sul Certificato verde digitale htt… - PLWilds : RT @miia_2018: Sylvia Limmer, AfD: 'Io non darò mai il mio assenso a questo cosiddetto certificato verde digitale. Con questo pass non si… - umbo70 : RT @andiamoviaora: 'Nulla di nuovo o di anormale'. dice l'Europarlamentare della Lega, Annalisa Tardino, sul Certificato verde digitale htt… - nicelivingspace : @andiamoviaora -non sono contrari al coprifuoco -sostengono il 'certificato verde digitale' -non vogliono cacciare… - Avvenire_Nei : Covid. Dal'iniezione al certificato: ecco come funziona il «pass verde» -