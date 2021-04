Igor il russo condannato all’ergastolo per i 3 omicidi commessi in Spagna nel 2017 (Di giovedì 29 aprile 2021) Massima pena per Norbert Feher, conosciuto alle cronache come Igor il russo. Il Tribunale di Teruel ha deciso per l’ergastolo dopo la sentenza di colpevolezza arrivata lo scorso 22 aprile dalla giuria popolare, che lo ha riconosciuto responsabile di tre omicidi commessi a dicembre 2017 in Aragona: quello dell’allevatore José Luis Iranzo, di 40 anni, e degli agenti della Guardia Civil Víctor Romero, di 30 anni, e Víctor Jesús Caballero, di 38 anni. La pena non potrà essere sospesa prima che il condannato abbia scontato 30 anni di carcere. La notte del 14 dicembre 2017, Feher – che si era introdotto nella fattoria di Iranzo per una rapina – ha sparato due colpi contro l’allevatore che si era accorto della sua presenza. Pochi minuti dopo ha aperto il fuoco con due ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 aprile 2021) Massima pena per Norbert Feher, conosciuto alle cronache comeil. Il Tribunale di Teruel ha deciso per l’ergastolo dopo la sentenza di colpevolezza arrivata lo scorso 22 aprile dalla giuria popolare, che lo ha riconosciuto responsabile di trea dicembrein Aragona: quello dell’allevatore José Luis Iranzo, di 40 anni, e degli agenti della Guardia Civil Víctor Romero, di 30 anni, e Víctor Jesús Caballero, di 38 anni. La pena non potrà essere sospesa prima che ilabbia scontato 30 anni di carcere. La notte del 14 dicembre, Feher – che si era introdotto nella fattoria di Iranzo per una rapina – ha sparato due colpi contro l’allevatore che si era accorto della sua presenza. Pochi minuti dopo ha aperto il fuoco con due ...

