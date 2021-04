Giro d’Italia 2021: le date delle 21 tappe. Si inizia l’8 maggio, si termina il 30. Riposo sempre di martedì (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Giro d’Italia 2021 di ciclismo su strada è in programma tra sabato 8 e domenica 30 maggio: previste 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 2 giorni di Riposo, entrambi di martedì (18 e 25 maggio). Andiamo a scoprire le date delle 21 tappe del Giro d’Italia 2021. Si parte sabato 8 da Torino con una cronometro individuale di 9.0 km, a seguire una tappa per velocisti (Stupinigi-Novara) ed una per fughe o finisseur (Biella-Canale). Primo arrivo in salita a Sestola (martedì 11), poi Modena-Cattolica per velocisti, infine giovedì 13 impegnativa frazione tra Grotte di Frasassi ed Ascoli Piceno. Domenica 16 ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) Ildi ciclismo su strada è in programma tra sabato 8 e domenica 30: previste 21(19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 2 giorni di, entrambi di(18 e 25). Andiamo a scoprire le21del. Si parte sabato 8 da Torino con una cronometro individuale di 9.0 km, a seguire una tappa per velocisti (Stupinigi-Novara) ed una per fughe o finisseur (Biella-Canale). Primo arrivo in salita a Sestola (11), poi Modena-Cattolica per velocisti, infine giovedì 13 impegnativa frazione tra Grotte di Frasassi ed Ascoli Piceno. Domenica 16 ...

