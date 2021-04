Formula 1 - Round 3: verso il GP del Portogallo (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo la tappa di Imola, il Mondiale di Formula 1 torna in scena con il Gran Premio del Portogallo. Il terzo Round della stagione si disputa nella splendida cornice di Portimao, nel vicino Autodromo Internacional do Algarve: un impianto tecnico e moderno che già lo scorso anno ha regalato grande spettacolo. Si profila un duello. Dopo le prime due gare in Bahrain e in Italia, si arriva in Portogallo con una situazione di assoluto equilibro in testa al campionato. Lewis Hamilton e Max Verstappen sono divisi da un solo punto a favore delle sette volte campione del mondo e la sfida tra loro due sembra essere solamente all'inizio, senza un vero dominatore. Con i relativi compagni di squadra che hanno avuto un po' più di difficoltà in questo avvio di campionato, anche tra i costruttori c'è equilibrio tra i due principali ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo la tappa di Imola, il Mondiale di1 torna in scena con il Gran Premio del. Il terzodella stagione si disputa nella splendida cornice di Portimao, nel vicino Autodromo Internacional do Algarve: un impianto tecnico e moderno che già lo scorso anno ha regalato grande spettacolo. Si profila un duello. Dopo le prime due gare in Bahrain e in Italia, si arriva incon una situazione di assoluto equilibro in testa al campionato. Lewis Hamilton e Max Verstappen sono divisi da un solo punto a favore delle sette volte campione del mondo e la sfida tra loro due sembra essere solamente all'inizio, senza un vero dominatore. Con i relativi compagni di squadra che hanno avuto un po' più di difficoltà in questo avvio di campionato, anche tra i costruttori c'è equilibrio tra i due principali ...

