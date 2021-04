Focolaio Covid in comune a Capriate: uffici chiusi al pubblico (Di giovedì 29 aprile 2021) L’annuncio l’ha dato la stessa amministrazione tramite i propri canali social nella mattinata di giovedì 29 aprile: un numero significativo di dipendenti comunali di Capriate San Gervasio sono risultati positivi al Covid-19, costringendo alla chiusura del municipio. Un allarme che ha fatto ovviamente scattare tutte le relative procedure, prima fra tutte la chiusura al pubblico della struttura e la sospensione di ogni attività in presenza, ad eccezione di quelle dell’ufficio anagrafe. “L’Amministrazione Comunale invita tutti cittadini a non recarsi in comune in quanto sfortunatamente un numero significativo di dipendenti comunali è stato colpito dal Covid-19. A tal proposito, si sono dovuti azionare i protocolli di sicurezza, sospendendo tutte le attività di gestione e apertura al ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 29 aprile 2021) L’annuncio l’ha dato la stessa amministrazione tramite i propri canali social nella mattinata di giovedì 29 aprile: un numero significativo di dipendenti comunali diSan Gervasio sono risultati positivi al-19, costringendo alla chiusura del municipio. Un allarme che ha fatto ovviamente scattare tutte le relative procedure, prima fra tutte la chiusura aldella struttura e la sospensione di ogni attività in presenza, ad eccezione di quelle dell’o anagrafe. “L’Amministrazione Comunale invita tutti cittadini a non recarsi inin quanto sfortunatamente un numero significativo di dipendenti comunali è stato colpito dal-19. A tal proposito, si sono dovuti azionare i protocolli di sicurezza, sospendendo tutte le attività di gestione e apertura al ...

