Fine di una ideologia ignorante e romantica (Di giovedì 29 aprile 2021) Forse, un peso determinante l'hanno avuto le confessioni di Cesare Battisti. Quando l'hanno finalmente acciuffato, dopo una fuga rocambolesca e interminabile in mezzo mondo, l'ex terrorista dei Pac ha confessato i suoi crimini Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 aprile 2021) Forse, un peso determinante l'hanno avuto le confessioni di Cesare Battisti. Quando l'hanno finalmente acciuffato, dopo una fuga rocambolesca e interminabile in mezzo mondo, l'ex terrorista dei Pac ha confessato i suoi crimini

Advertising

RobertoBurioni : Vaccino Cina: non pervenuto. Vaccino Russia: contaminato Vaccino Cuba: Aspetta & Spera Alla fine se non crepate… - CarloCalenda : Il dato politico più rilevante di questi giorni è l’infantilismo della destra. Litigi tra adolescenti e posizioni p… - LauraGaravini : Gli #arresti di #Parigi segnano la fine della dottrina #Mitterand. E rendono giustizia alle #vittime di un periodo… - RiderBike93 : @LeonettiFrank Questa squadra non ha nelle corde più di 10 punti fino a fine stagione e fuori casa difficilmente fa… - matteoderoberto : @RandagioRosNer @tcarapezza Questo è valore della squadra tra quarto e settimo posto in Italia. Per cui Pioli ha fa… -