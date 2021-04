Dramma a Pompei | 23enne violentata e uccisa | aveva anche le caviglie fratturate

(Di giovedì 29 aprile 2021). Si chiamava Grazia Severino, la 24enne brutalmente aggredita, accoltellata eall’interno di un garage, ubicato in via Carlo Alberto I Traversa, a. La giovane è spirata nel tardo pomeriggio di oggi all’ospedale San Leonardo di Castellammare.abusata e accoltellata:entrambe leGrazia Severino avrebbe dovuto compiere 24 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Pompei

Teleclubitalia.it

in provincia di Napoli, uccisa una 24enne. Poco fa è è giunta all'ospedale di Castellammare ... La giovane è stata soccorsa dal 118 ain via Carlo Alberto I Traversa . Sono in corso ...4 1 Voto Vota Articolo, una ragazza 24 enne accoltellata . La ragazza, soccorsa a Via Carlo Alberto a, è arrivata all'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La giovane presentava diverse ...Si chiamava Grazia Severino la giovane uccisa nel pomeriggio di oggi a Pompei. Sul suo corpo trovati segni di violenza sessuale ...Pompei, ragazza di 24 anni morta accoltellata. La vittima è stata trasportata in ospedale a Castellammare di Stabia dove è morta ...