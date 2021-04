Dl proroghe: smart working Pa non più al 50% e proroga documenti di identità (Di giovedì 29 aprile 2021) Nel Consiglio dei ministri del 29 aprile sull’esame finale del Recovery Plan da inviare a Bruxelles, sdoppiato in due, verrà varato il Dl proroghe, per far slittare alcune imminenti scadenze dei termini amministrativi in tema di smart working, validità dei documenti di identità, patenti di guida, esami di abilitazione. Vista l’emergenza covid e l’urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, il provvedimento prevede infatti lo slittamento di questi termini amministrativi. Prima grande novità: cade l’obbligo del 50% dei dipendenti in smart working nella Pa. Vediamo in breve cosa verrà prorogato e come. Dl proroghe: ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 29 aprile 2021) Nel Consiglio dei ministri del 29 aprile sull’esame finale del Recovery Plan da inviare a Bruxelles, sdoppiato in due, verrà varato il Dl, per far slittare alcune imminenti scadenze dei termini amministrativi in tema di, validità deidi, patenti di guida, esami di abilitazione. Vista l’emergenza covid e l’urgenza di provvedere allae alla definizione di termini di prossima scadenza, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, il provvedimento prevede infatti lo slittamento di questi termini amministrativi. Prima grande novità: cade l’obbligo del 50% dei dipendenti innella Pa. Vediamo in breve cosa verràto e come. Dl: ...

